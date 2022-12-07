В Ярославле готовят к выходу на маршруты новогодний транспорт

На один вагон необходимо 50 метров дюралайта. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле к Новому году начали украшать общественный транспорт. В праздничном оформлении на маршруты выйдут два автобуса, два троллейбуса и два трамвая.

Трамваи со световой иллюминацией пустят по маршрутам №1 «Улица Свердлова-Улица Чкалова» и №7 «Улица Свердлова-Улица Волгоградская». Троллейбусы - по маршрутам №1 «Ярославль Главный-ЯШЗ» и №5 «Улица Рыкачева-Ярославль Главный». Автобусы - по маршрутам №42 «15 МКР-Поселок Куйбышева» и №53 «ПАТП №1-Улица Сахарова». Водители на время праздников превратятся в Дедов Морозов и тем самым тоже будут поднимать настроение пассажирам.

В оформлении подвижного состава использована бело-синяя цветовая гамма. Фото: Мэрия Ярославля

Как пояснили в мэрии Ярославля, проезд в новогодне будет стоить как обычная поездка. Сохранятся и все льготы.

Отследить время движения украшенных трамваев, троллейбусов и автобусов можно будет на сайте ЯрГЭТ.