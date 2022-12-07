В Ярославской области неисправности работы газового оборудования должны устранить до 1 февраля

Проверки газового оборудования в Ярославской области должны завершиться к 1 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области пройдут проверки газового оборудования. Все неисправности должны быть устранены до 1 февраля. Такое распоряжение дал глава региона Михаил Евраев.

- В течение двух месяцев управляющие компании, ТСЖ, кооперативы, главы местного самоуправления, специализированные организации, которые занимаются вопросами газоснабжения, должны устранить имеющиеся проблемы и недостатки с газовым оборудованием в многоквартирных домах. По истечении срока в случае нарушений наступит ответственность, - сказал губернатор.

По словам представителя компании «Газпром газораспределение Ярославль» Алексея Болотова, ежегодно во время проверок специалистам не удается попасть в более чем 20% квартир. Глава региона рекомендовал изменить график обходов: проводить их не только в утреннее и обеденное время, но и после окончания рабочего дня, когда собственники жилья находятся дома.

Необходимость провести внеплановые проверки возникла после ЧП на улице Кузнецова в Ярославле. Утром 5 декабря на последнем этаже трехэтажки взорвался бытовой газ. 40-летний мужчина, проживавший в квартире, где произошло ЧП, получил тяжелейшие травмы.

Из-за взрыва поврежден первый подъезд, в нем предстоит провести капитальный ремонт. На это время жильцы могут переехать в маневренный фонд. Жители других подъездов уже вернулись в свои квартиры.