В Ярославле рецидивист плеснул сотруднице полиции в глаза краской, чтобы показать что она «не всевластна над простыми людьми»

Бывший осужденный плеснул в лицо краской сотруднице полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспектор отдела участковых чуть было не лишилась зрения из-за своего подопечного. Мужчина, посчитав, что с ним обходятся несправедливо, плеснул в лицо женщине-полицейскому едкой краской.

После освобождения из мест лишения свободы ярославец должен был дважды в месяц являться к инспектору для регистрации. Отношения между ним и сотрудницей полиции, видимо, не заладились изначально. Приходя в участок, мужчина почти всегда был раздражен и высказывал свое недовольство происходящим. По его мнению, надзор за ним установили незаконно.

Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, 28 апреля этого года бывший зэк вновь пришел отмечаться. Инспектор, закончив заполнять документы, произнесла фразу: «Все, на сегодня Вы свободны». И это взбесило мужчину.

- Он ответил: «Это еще не все, больше не будешь так нагло на меня смотреть!». И приблизившись к потерпевшей, прыснул ей в область глаз, лица и головы краской из бутылки. В результате сотрудница полиции получила химический ожог обоих глаз, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Было возбуждено уголовное дело. Бывший зэк настаивал на том, что в глаза он не целился, хотел попасть краской по волосам. По его мнению, инспектор вела себя высокомерно, не отвечала на вопросы, повышала голос. Своим поступком мужчина хотел показать сотруднице полиции, что она не всевластная над простыми гражданами.

Приговором Красноперекопского суда от 10 октября, подсудимый был признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника полиции. Ярославцу дали 4 года лишения свободы.

На приговор были поданы апелляции и прокурора, и защитника осужденного. Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда, изучив доводы жалобы и преставления, материалы уголовного дела, оставила приговор без изменения.