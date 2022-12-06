Эпизоотический мониторинг по особо опасным болезням животных и птиц на территории Ярославской области в 2022 году

В целях осуществления контроля за особо опасными болезнями животных и птиц на территории Ярославской области, на основании Плана эпизоотического мониторинга на территории Ярославской области на 2022 год, Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводило отбор проб биологического материала для исследования на различные болезни.

Эпизоотический мониторинг проводится для эффективной борьбы с заболеванием животных и птиц, так как урон может быть нанесен не только здоровью человека, животным, птицам, но и экономическому состоянию агропромышленного комплекса в целом.

При составлении плана эпизоотического мониторинга области учитывается специфика территориального расположения, численности, видовой принадлежности животных и птиц, наличие водоемов и всевозможных факторов, влияющих на эпизоотическую ситуацию в области.

Отбор проб производится на протяжении всего года и равномерно распределяется по районам и находящихся на их территории животноводческим хозяйствам, птицефабрикам, фермам и т.д. Объектами исследования являются крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, продуктивные сельскохозяйственные птицы, свиньи, а так же животные и птицы дикой фауны.

За 2022 год Управлением отобраны пробы и направлены для проведения 6134 исследований в аккредитованные лаборатории, подведомственные Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзору): Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория" (ФГБУ "Тверская МВЛ"), Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ").