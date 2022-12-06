УНК УМВД России по Ярославской области отмечает свой профессиональный праздник

Рассказываем о начальнике отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 6 декабря, День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России. Свой профессиональный праздник отмечает региональное отделение. Александр Повалихин – подполковник полиции, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области. Он стал лауреатом областного конкурса «Лучший сотрудник органов внутренних дел» в 2022 году. Александр Повалихин работает в подразделениях по борьбе с наркотиками с 2005 года, хотя изначально собирался поступить на службу по специальности — следователем, но ему предложили на пару неделек, пока освободится вакансия, поработать оперативником. И через две недели речи об уходе из оперативной службы уже не шло. За почти 18 лет работы в органах по борьбе с наркотиками у Александра накопилось немало раскрытых дел. Чаще всего запоминаются все-таки не какие-то громкие дела, а более мелкие, но эмоционально заряженные.

- Кого-то к преступлениям подталкивает то, что он сам наркоман. Думают, что будут деньги зарабатывать, оборудуя тайники, да еще и в кармане дозу свою иметь. Кто-то, нуждаясь в деньгах, решает таким способом быстро заработать и, конечно же, попадается. Все попадаются, - поделился Александр Повалихин.