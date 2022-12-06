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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 9:52

Двое жителей Ярославля погибли в огне из-за неосторожного обращения с огнем при курении

В своих квартирах сгорели 41-летний мужчина и 84-летняя женщина
Полина Вачнадзе
СКР проводит проверки по факту гибели людей при пожарах

СКР проводит проверки по факту гибели людей при пожарах

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Два пожара за два дня произошли в Ярославле из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В квартире на переулке Софьи Перовской 5 декабря в огне погиб 41-летний мужчина. Сегодня, 6 декабря, пожар произошел в многоэтажке на проспекте Машиностроителей. Не сумели спасти 84-летнюю пенсионерку.

- Организованы доследственные проверки. По их результатам будут приняты процессуальные решения, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.