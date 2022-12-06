Двое жителей Ярославля погибли в огне из-за неосторожного обращения с огнем при курении

СКР проводит проверки по факту гибели людей при пожарах Фото: СУ СКР по Ярославской области

Два пожара за два дня произошли в Ярославле из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В квартире на переулке Софьи Перовской 5 декабря в огне погиб 41-летний мужчина. Сегодня, 6 декабря, пожар произошел в многоэтажке на проспекте Машиностроителей. Не сумели спасти 84-летнюю пенсионерку.

- Организованы доследственные проверки. По их результатам будут приняты процессуальные решения, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.