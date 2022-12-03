Живые лица, родные пейзажи и бытовые зарисовки: «Один день из жизни России»

Выставка пробудет в Ярославле до 15 января Фото: Рада Шпилевая

Проект «Один день из жизни России» - это масштабная фотовыставка, в которой представлены работы фотографов со всей страны. Причем все снимки сделаны в один день, и отражают жизнь разных уголков России от первой до последней минуты суток.

Куратор выставки Сергей Прудников рассказал, какая идея лежала в основе проекта, и какова его цель: - Я ставил своим фотографам простую, но в то же время сложную задачу: показать обыденность интересно. Нужна была не просто красивая открытка – памятник ради памятника, символ ради символа, - нужно было снять все это через человека, показать его глазами.

И фотографам это удалось. Все кадры здесь по-своему уникальны и способны «зацепить» смотрящего. На этих снимках запечатлена сама жизнь, и каждый русский человек найдет в них что-то знакомое и близкое.

Но гости мероприятия пришли не только для того, чтобы посмотреть на фотографии, но и для того, чтобы научиться их делать. После открытия Сергей Прудников провел мастер-класс по репортажной фотосъемке. Его участники, дети и подростки, даже получили творческое задание. 2 декабря вышли на фотоохоту и ловили в объектив самые яркие моменты повседневной жизни города. Их задача – запечатлеть «лицо» Ярославля во всем его многообразии. Лучшие работы попадут на выставку, а победитель получит приз – стажировку в Московском Институте Фотографии.

Стоит отметить, что помимо просветительского проект носит и благотворительный характер. Все действия на портале конвертируются в рубли, и деньги перечисляются на лечение тяжелобольных детей.

Выставка пробудет в Ярославле до 15 января, а затем отправится в рейд по другим городам России.