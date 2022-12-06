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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 7:07

В Ярославле пьяного таксиста задержали благодаря бдительности других водителей

Водитель наехал на бордюр у остановки и снес скамейку
Полина Вачнадзе
Сотрудниками ГИБДД в Ярославле задержан пьяный таксист.

Сотрудниками ГИБДД в Ярославле задержан пьяный таксист.

Фото: Сергей ГАПОН

Сотрудниками ГИБДД в Ярославле задержан пьяный таксист.

Сообщение о том, что за рулем «Киа» находится неадекватный водитель, в полицию поступило вечером 5 декабря. Сначала мужчина наехал на бордюр у автобусной остановки на Машиностроителей, потом снес скамейку на улице Кавказской. По случайности, никто из других участников дорожного движения не пострадал.

- Сотрудники нарядов ДПС на улице Шандорная задержали водителя «Киа» с внешними признаками опьянения. Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Правда, не обошлось без потасовки. По словам очевидцев, пьяный таксист так просто не хотел сдаваться и оказал полицейским сопротивление.

В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении: за управление машиной в состоянии опьянения и за оставление места ДТП, участником которого он являлся.