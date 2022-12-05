В Рыбинске началась подготовка к ремонту Волжского моста

В Рыбинске готовятся к ремонту Волжского моста Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске началась подготовка к масштабному ремонту Волжского моста. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Подрядчик, компания ЕКС, ставит два строительных городка на берегах Волги. Здесь установят бытовки строителей, организуют хранение стройматериалов, охрану, видеонаблюдение, пропускной пункт, - рассказал градоначальник.

В ближайшее время рядом с мостом появятся дополнительные светофоры, но включат их только тогда, когда начнется ремонт. Произойдет это весной следующего года. На работы, которые должны завершиться к 31 июля 2024 года, из федерального бюджета выделено чуть меньше 3 миллиардов рублей.