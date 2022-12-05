В Ярославле начался суд над депутатом

В Ярославском областном суде начался процесс над депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения. ФОТО: ЯРославский областной суд

В Ярославском областном суде начался процесс над депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александром Бортниковым. Также на скамье подсудимых Артем Лебедев и Егор Тарасов. Им предъявлено обвинение в незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере, приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств.

По версии следствия, подсудимые организовали нарколабораторию в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района.

- С сентября 2021-го по январь 2022 года изготовили более 15 килограмм синтетических наркотических средств для их последующей перепродажи. При задержании было изъято более 112 кг прекурсоров наркотических средств, - сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемым грозит срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Продолжится судебное заседание завтра, 6 декабря.

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