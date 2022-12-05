Момент взрыва бытового газа в доме Ярославля сняла камера видеонаблюдения

Взрыв зафиксировали камеры видеонаблюдения. Скриншот, группа "Подслушано в Ярославле"

В ярославских пабликах опубликовали момент взрыва бытового газа в доме №5 на улице Кузнецова.

Удивительно, что не все жители соседних домов были в курсе произошедшего. Некоторые узнали о ЧП из социальных сетей, другие – только когда вышли на улицу и увидели машины спецслужб.

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту взрыва и опубликовал кадры из квартиры, в которой все произошло.

Пострадали два человека. Один из них, 40-летний мужчина, находится в реанимации соловьевской больницы в крайне тяжелом состоянии. Здоровью 90-летней женщины ничего не угрожает.

По словам главы региона Михаила Евраева, причиной ЧП стала самовольная эксплуатация газового оборудования. Губернатор распорядился провести внеплановые проверки по всей области.