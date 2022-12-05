Жители Ярославской области могут принять участие в «Юридическом диктанте»

Ярославцы могут принять участие в "Юридическом диктанте". Фото: Правительство Ярославской области

Жителя Ярославской области, те, кому уже исполнилось 14 лет, могут принять участие во «Всероссийском правовом (юридическом) диктанте». Акция проходит в онлайн-режиме на портале «юрдиктант.рф».

Участники могут выбрать вопросы из двух предложенных вариантов: «Базовый» и «Профессиональный». Основная тематика – Конституция РФ, трудовые, гражданские, семейные права и права соотечественников. На прохождение теста дается час.

Каждый участник получит сертификат с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.