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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:41

Жители Ярославской области могут принять участие в «Юридическом диктанте»

Акция проходит в онлайн-режиме
Полина Вачнадзе
Ярославцы могут принять участие в "Юридическом диктанте".

Ярославцы могут принять участие в "Юридическом диктанте".

Фото: Правительство Ярославской области

Жителя Ярославской области, те, кому уже исполнилось 14 лет, могут принять участие во «Всероссийском правовом (юридическом) диктанте». Акция проходит в онлайн-режиме на портале «юрдиктант.рф».

Участники могут выбрать вопросы из двух предложенных вариантов: «Базовый» и «Профессиональный». Основная тематика – Конституция РФ, трудовые, гражданские, семейные права и права соотечественников. На прохождение теста дается час.

Каждый участник получит сертификат с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.