Спасатели проверили толщину льда на реках Ярославля

Сотрудники Центра во время рейдов беседуют с рыбаками и предупреждают их об опасности Фото: Мэрия Ярославля

Спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» провели мониторинг льда на реках Ярославля. На Которосли в районе Центрального пляжа лед 20 сантиметров, на Волге в районе Стрелки – 25.

- Местами он пористый и имеет промоины. Данные обстоятельства делают ледовое покрытие опасным для выхода на него, - сообщили в ЦГЗ.

Сотрудники Центра во время рейдов беседуют с рыбаками и предупреждают их об опасности. Во время патрулирования особое внимание уделяется детям, гулящим без родителей.