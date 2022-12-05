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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:53

Спасатели проверили толщину льда на реках Ярославля

Выход на лед все еще опасен
Полина Вачнадзе
Сотрудники Центра во время рейдов беседуют с рыбаками и предупреждают их об опасности

Сотрудники Центра во время рейдов беседуют с рыбаками и предупреждают их об опасности

Фото: Мэрия Ярославля

Спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» провели мониторинг льда на реках Ярославля. На Которосли в районе Центрального пляжа лед 20 сантиметров, на Волге в районе Стрелки – 25.

- Местами он пористый и имеет промоины. Данные обстоятельства делают ледовое покрытие опасным для выхода на него, - сообщили в ЦГЗ.

Сотрудники Центра во время рейдов беседуют с рыбаками и предупреждают их об опасности. Во время патрулирования особое внимание уделяется детям, гулящим без родителей.