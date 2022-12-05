«Подумала, что все не так серьезно»: ярославцы не заметили, что в соседнем доме взорвался газ

В Ярославле 5 декабря в доме №5 на улице Кузнецова взорвался бытовой газ Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле 5 декабря в доме №5 на улице Кузнецова взорвался бытовой газ. Пострадала квартира на последнем этаже трехэтажки 1960 года постройки. Кроме того, частично обрушилась кровля.

Известно об одном пострадавшем – мужчине 40 лет. С многочисленными ожогами тела его доставили в больницу. Сейчас ярославец находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В больнице - и 90-летняя женщина. Без физических травм, но в состоянии шока ее также госпитализировали.

Однако не все соседи даже заметили, что что-то произошло рядом.

- Слышала хлопок, сразу вспомнила про взрыв дома на улице Батова. Выглянула в окно, видела, как приехали машины разных служб, но ни огня, ни дыма, ни каких-то разрушений нигде не было. Подумала, что все не так серьезно и пошла в поликлинику, - рассказала корреспонденту КП-Ярославль пожилая женщина.

Другие соседи о случившемся узнали из социальных сетей или когда вышли на улицу и увидели сотрудников МЧС и полиции, которые оцепили территорию.

- По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Прокуратура региона проводит проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы безопасности эксплуатации газового оборудования, - уточнили в пресс-службе ведомства.