Два человека в больнице: в Ростовском районе столкнулись грузовик и иномарка

Авария произошла на трассе М-8 Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе вчера, 3 декабря, на трассе М-8 Холмогоры примерно в 13:50 произошла авария. Столкнулись грузовик «ГАЗ», за рулем которого был 36-летний мужчина, и легковушка «Форд Куга» под управлением 35-летней женщины.

В ДТП пострадали два человека: водитель «Форда» и 33-летняя женщина-пассажир из этой иномарки. Они были госпитализированы.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.