В Ярославле осудили ювелира из Костромы, убившего покупательницу

Ювелир убил покупательницу ради 5,8 миллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

37-летний ювелир из Костромы осужден в Ярославле за преступления, совершенные в 2019 году. Жертвой мужчины стала его постоянная покупательница, 59-летняя жительница Таджикистана.

На протяжении нескольких лет между ювелиром и его клиенткой были деловые отношения: он изготавливал изделия из золота и продавал их женщине. Последний свой заказ покупательница сделала осенью 2018 года, получить его она должна была в декабре. В качестве предоплаты мастеру заплатили более 4 миллионов рублей.

- Не получив заказ в срок, потерпевшая в январе 2019 года приехала в Кострому и встретилась с ювелиром. Он пообещал ей передать изготовленные золотые украшения и убедил ехать в Москву для возвращения в Таджикистан через Ярославль на принадлежащем ему автомобиле. На следующий день утром злоумышленник отдал потерпевшей ювелирные украшения общим весом более 3 килограммов, и они вместе поехали по направлению в Ярославль, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Но до города так и не добрались. Недалеко от поселка Дорожный Ярославского района злоумышленник остановил машину и напал на женщину.

- Он сдавил пальцами ее шею, тем самым удушая ее, а также нанес не менее двух ударов в область шеи предметом с плоским клинком типа ножа. После чего подсудимый забрал ювелирные украшения, деньги - около 8 тысяч долларов, что на тот момент составляло порядка 550 тысяч рублей, норковые шубу и шапку, а также кожаную сумку и сотовый телефон. Общий ущерб составил более 5,8 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Труп потерпевшей ювелир спрятал в ближайшей лесополосе недалеко от трассы Кострома-Ярославль. Нашли тело только в мае 2019 года при проведении геодезических работ.

Ювелир был осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения на протяжении полутора лет он будет должен ежемесячно являться на регистрацию в инспекцию. Мужчине запрещено менять место жительства и уезжать за пределы того города, где он будет жить, без соответствующего согласования.