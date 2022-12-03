Уголовное дело в отношении депутата Александра Бортникова начнут рассматривать 5 декабря

Дело Александра Бортникова начнут рассматривать 5 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело, возбужденное в отношении депутата муниципального совета Некрасовского района Александра Бортникова, начнут рассматривать в Ярославском областному суде.

- Первое заседание по обвинению Александра Бортникова, Артема Лебедева и Егора Тарасова в незаконном изготовлении наркотических средств, приобретении и хранении прекурсоров назначено на понедельник, 5 декабря, - уточнили в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, нарколаборатория, где производили мефедрон, проработала с сентября 2021 года по январь 2022-го. За это время, считает обвинение, Бортников и его подельники успели изготовить более 15 килограммов наркотика. В доме во время обыска изъяли порядка 112 килограммов прекурсоров.

Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, если Александра Бортникова признают виновным, ему может грозить пожизненный срок.