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НовостиЗдоровье3 декабря 2022 8:13

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков: "Стационарного тубдиспансера в Переборах не будет"

Такое решение было принято на встрече с руководителем областного депздрава
Полина Вачнадзе
Лечить больных будут в специализированных больницах области

Лечить больных будут в специализированных больницах области

Фото: Администрация Рыбинска

Стационарного туберкулезного диспансера в микрорайоне Переборы Рыбинска не будет. Такое решение было принято на встрече главы города Дмитрия Рудакова и руководителя регионального департамента здравоохранения Сергея Луганского.

- В черте Рыбинска может быть амбулатория, лечить больных будут в специализированных больницах области, - написал Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте.

О том, что туберкулезный диспансер может переехать с улицы Луначарского на проспект 50 лет Октября, стало известно в мае 2021 года. Общественность микрорайона Переборы взбунтовалась: в течение нескольких дней рыбинцы собрали около 2,5 тысяч подписей против такого соседства.