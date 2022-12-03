Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков: "Стационарного тубдиспансера в Переборах не будет"

Лечить больных будут в специализированных больницах области Фото: Администрация Рыбинска

Стационарного туберкулезного диспансера в микрорайоне Переборы Рыбинска не будет. Такое решение было принято на встрече главы города Дмитрия Рудакова и руководителя регионального департамента здравоохранения Сергея Луганского.

- В черте Рыбинска может быть амбулатория, лечить больных будут в специализированных больницах области, - написал Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте.

О том, что туберкулезный диспансер может переехать с улицы Луначарского на проспект 50 лет Октября, стало известно в мае 2021 года. Общественность микрорайона Переборы взбунтовалась: в течение нескольких дней рыбинцы собрали около 2,5 тысяч подписей против такого соседства.