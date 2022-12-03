В мэрии изменили порядок записи ярославцев на прием к градоначальнику и его замам

На прием к мэру ярославцы могут записываться в течение пяти дней Фото: Полина Вачнадзе

В мэрии Ярославля изменился порядок подачи заявок для приема. Если раньше ярославцы могли записаться на встречу с мэром и его заместителями только в течение одного дня, то теперь на это у них есть пять дней с начала каждого месяца. Новые правила действуют с 1 декабря.

- К нам в мэрию обращается большое количество ярославцев со своими проблемами, вопросами и предложениями. И очень часто многие просто не могут попасть ко мне или к моим заместителям на прием. Одна из главных целей - чтобы Ярославль менялся в лучшую сторону, а проблемы и вопросы, которые волнуют жителей, решались. Это возможно только при слаженной и эффективной работе, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Очередной прием состоится 22 декабря. Записаться на него можно до 7 декабря включительно по телефонам 40-47-92, 40-47-93, 40-40-76.