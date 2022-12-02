В Ярославле мужчина обвиняется в убийстве собственной матери

В Ярославле 33-летний местный житель обвиняется в убийстве собственной матери.

В январе текущего года в одной из квартир дома на улице Урицкого мужчина на протяжении нескольких дней ругался со своей 52-летней матерью, после каждой ссоры он бил ее руками и ногами, а один раз злоумышленник запустил в голову женщины тарелку, причинив ей серьезные травмы. Суть их перепалок была простой - мать переживала по поводу того, что ее сын злоупотребляет алкоголем.

- В дальнейшем, в один из дней января, на фоне непрекращающегося конфликта со своей матерью, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приискал в квартире кухонный нож и топор, и нанес несколько ударов в область шеи. От полученных повреждений, женщина скончалась на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.