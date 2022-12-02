В Ярославской области на безопасность детских садов и школ хотят направить более 500 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области на безопасность детских садов и школ хотят направить более 500 миллионов рублей. Губернатор региона Михаил Евраев поддержал депутатов Ярославской областной думы по этому вопросу. Рассмотрение проекта закона об областном бюджете на трехлетний период во втором чтении состоится 15 декабря.

– На обеспечение специализированной охраной муниципальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования в следующем году предлагаем направить 243 миллионов рублей. Всего будет охвачено 419 объектов системы образования, – сказал Михаил Евраев.

Еще 260 миллионов рублей хотят направить на оснащение школ и детских садов системами оповещения, ремонт и замену ограждений, 14 миллионов рублей – на обеспечение антитеррористической защищенности детских лагерей и санаториев.