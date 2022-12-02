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НовостиОбщество2 декабря 2022 13:40

Музей «Карабиха» будет сотрудничать с Ярославским педагогическим университетом

Планируется проведение совместных мероприятий
Анастасия ГОЛУБЕВА
Планируется проведение совместных мероприятий

Планируется проведение совместных мероприятий

Фото: Правительство Ярославской области

Музей-заповедник «Карабиха» и Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского будут сотрудничать. Во время Некрасовских дней, которые проходят в регионе с 1 по 10 декабря, был подписан соответствующий договор.

– Музей и университет уже много лет взаимодействуют в рамках проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий, – рассказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – В целях укрепления взаимодействия было принято решение о подписании договора о сотрудничестве. В последнее время музей активно переориентировался на молодежь.

Планируется проведение совместных мероприятий и различных программ.