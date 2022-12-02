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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:57

В Заволжском районе Ярославля устанавливают новогоднюю елку

Всего в городе планируется поставить более 100 праздничных деревьев
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Заволжском районе Ярославля устанавливают новогоднюю елку

В Заволжском районе Ярославля устанавливают новогоднюю елку

Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля на проспекте Машиностроителей устанавливают новогоднюю елку. Ее украсят огоньками и гирляндами из красных бус.

— Сквер Машиностроителей традиционный центр притяжения для жителей Заволжского района. Сегодня мы собираем елку высотой 12 метров, включая подиум. Она устанавливается в данном месте уже три года подряд. Окончание сборки данной ели запланировано на сегодня, — сказала начальник отдела Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля Ольга Зайцева.

Всего в городе планируют поставить более 100 праздничных деревьев. Елки будут радовать местных жителей до Старого нового года.