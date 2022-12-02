Начал работать сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS

С помощью ВТБ Касса Lite предприниматели могут использовать смартфон в качестве POS-терминала и онлайн-кассы. Решение поддерживает все виды платежей и не требует дополнительного оборудования.

Для расчетов с покупателями с помощью сервиса ВТБ Касса Lite нужен только смартфон на Android с поддержкой NFC. Необходимо оставить заявку на активацию сервиса на сайте банка, проконсультироваться с представителем банка о необходимых этапах подключения, а затем установить на мобильные устройства два приложения: «ВТБ Касса», где происходит формирование заказа и выбор способа приема оплаты, и «ВТБ SoftPOS», которое отвечает за процесс безналичной оплаты − обрабатывает платеж и формирует отчет о транзакции.

− Решением ВТБ Касса уже пользуются более 10 тысяч предпринимателей. Новый сервис особенно актуален для курьерских служб, магазинов и ресторанов с доставкой, различных выездных сервисов и позволяет предпринимателям экономить средства на покупке или аренде оборудования, его обслуживании и обучении персонала, − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Юлия Копытова.

Необходимый функционал для приема наличных и безналичных платежей в мобильном устройстве обеспечивает программное обеспечение, разработанное компанией LIFE PAY.

− LIFE PAY давно фокусируется на создании таких сервисов для бизнеса, которые должны решать не только задачу приема платежей, но и управления продажами и их интеграции в IT-инфраструктуру компаний. Поэтому ключевым преимуществом совместного продукта ВТБ Касса Lite стал не столько прием платежей, но полная автоматизация работы с заказами, оптимизация управления продажами и интеграция с системами заказчика, − комментирует руководитель LIFE PAY Арсений Косенко.