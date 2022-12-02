Самые скромные: ярославцы мечтают о пенсии в 41,3 тысячи рублей

Ярославцы считают достойной пенсию в 41,3 тысячи рублей Фото: Полина Вачнадзе

Сервис SuperJob обратился к россиянам с вопросом, какой, на их взгляд, должна быть достойная пенсия. Не трудно догадаться, что мечты оказались куда печальнее реальности: нормальной на сегодняшний день россияне считают сумму в 46,7 тысяч рублей в месяц, в среднем же по стране она составляет 18,5 тысяч.

Ярославцы оказались самыми скромными в своих пожеланиях: пенсионерам, по их мнению, нужно 41,3 тысячи рублей в месяц.

Наибольшие запросы в Москве и Санкт-Петербурге: там, по мнению опрошенных, пенсионерам для нормальной жизни необходимо 50,8 и 48,2 тысячи рублей соответственно. В топ-5 городов с наибольшими пенсионными притязаниями вошли Владивосток (47,2 тысячи рублей), Тюмень (46,7 тысячи рублей), Хабаровск (46,6 тысячи рублей).

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.