Банк поддержит строительство нового жилого комплекса от ПИК

ЖК «Плеханова 11, 13» строится в шаговой доступности от метро «Шоссе Энтузиастов». Рядом расположены Измайловский и Перовский парки, Кусковский лесопарк.

Жилой комплекс класса "стандарт+" будет состоять из 5 корпусов переменной этажности с подземными и одним надземным паркингами. Продаваемая площадь проекта – более 260 тыс. кв. м. В ЖК «Плеханова 11, 13» предусмотрены два детских сада. Первый – на 225 мест, будет построен за счет ПИК, строительство второго – на 137 мест, а также школы на 737 мест будет профинансировано Москвой. Часть прилегающей территории планируется передать городу в рамках Программы реновации”.

– Для ВТБ жилищная отрасль – одна из важнейших, как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения создания комфортной городской среды, повышения уровня жизни людей. Портфель общих проектов ВТБ с ПИК достиг 2,7 млн кв. м, общая сумма открытых кредитных линий более 350 млрд рублей. Мы готовы к динамичному росту объемов совместного бизнеса, – сказал старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Виталий Сергейчук.

– В 2018 году ПИК и ВТБ заключили первую масштабную сделку в стране по финансированию проектов с использованием эскроу-счетов, а в 2020 – первыми провели их раскрытие. С этого времени в работе у ПИК находится более 250 объектов, в том числе более 50 объектов социальной инфраструктуры, строительство которых финансируется банком. Уже введено в эксплуатацию больше 60 объектов, площадью более 1,2 млн кв. м. При поддержке таких надежных финансовых партнеров как ВТБ, ПИК сохраняет колоссальные объемы и высокие темпы строительства, возводя качественное и доступное жилье по всей стране, и является бесспорным лидером отрасли, – отметила вице-президент ПИК Анна Антонова.