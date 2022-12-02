К 10 и 16 годам лишения свободы приговорили двух москвичей, организовавших в Ярославской области нарколабораторию

Гости столичного региона успели изготовить более 47 килограммов запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд вынес приговор двум жителям Московской области. Двое 25-летний мужчин признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, гости столичного региона успели изготовить более 47 килограммов запрещенных веществ. Нарколабораторию они обустроили в бытовке на даче в Переславском районе, которую сняли в августе-сентябре 2021 года.

Обвиняемые получили 16 и 10 лет лишения свободы - в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступления. Отбывать наказание москвичи будут в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.