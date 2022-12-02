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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 10:27

К 10 и 16 годам лишения свободы приговорили двух москвичей, организовавших в Ярославской области нарколабораторию

Мужчины успели изготовить более 47 килограммов наркотиков
Полина Вачнадзе
Гости столичного региона успели изготовить более 47 килограммов запрещенных веществ

Гости столичного региона успели изготовить более 47 килограммов запрещенных веществ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд вынес приговор двум жителям Московской области. Двое 25-летний мужчин признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, гости столичного региона успели изготовить более 47 килограммов запрещенных веществ. Нарколабораторию они обустроили в бытовке на даче в Переславском районе, которую сняли в августе-сентябре 2021 года.

Обвиняемые получили 16 и 10 лет лишения свободы - в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступления. Отбывать наказание москвичи будут в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.