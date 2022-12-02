В Ярославле наказали водителя автобуса, который во время работы играл на смартфоне

В ГИБДД провели беседу с водителем автобуса, который во время рейса играл в телефон. ФОТО: УГИБДД по Ярославской области

В Ярославле установили личность водителя автобуса №53, который одновременно вез людей по Октябрьскому мосту и играл в "Кристаллики" на смартфоне. Явное нарушение правил безопасности заметил один из пассажиров, он снял видео, которое выложил в один из ярославских пабликов.

Выяснилось, что автобус принадлежит АО "ПАТП-1": его сотрудникам из руководства пришлось бледно выглядеть перед ГИБДД.

- Для профилактической работы были вызваны начальник колонны, где работает водитель, сотрудник отдела безопасности дорожного движения предприятия и сам водитель. В ходе беседы водителю было указано на неукоснительное соблюдение ПДД, а руководству - о необходимости усиления мер контроля над водительским составом посредством просмотра видеорегистраторов, установленных в салоне, - сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

ПАТП-1 было объявлено предостережение, рублем пока решили не наказывать.