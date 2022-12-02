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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:57

В Рыбинске расторгли контракт с подрядчиком, который с браком отремонтировал улицу Кирова

У компании произошел форс-мажор и она не смогла завершить работы
Полина Вачнадзе
Подрядчик не смог нормально отремонтировать улицу Кирова в Рыбинске из-за форс-мажора

Подрядчик не смог нормально отремонтировать улицу Кирова в Рыбинске из-за форс-мажора

Фото: Администрация Рыбинска

Администрация Рыбинска расторгла контракт с подрядной организацией, ремонтировавшей улицу Кирова.

Данный подрядчик работал на двух участках - у универмага "Юбилейный" и у дома №6. На дополнительные средства, выделенные из областного бюджета, компания должна была сделать ямочный ремонт с нарезанием карт. Однако случился форс-мажор - сломался асфальтоукладчик.

Поломка техники привела к тому, что остыла асфальтовая смесь. И если участок у универмага еще успели закатать в асфальт, то у жилого дома сделать это не смогли.

- Получился сплошной брак, - прокомментировал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Доделывать улицы Кирова будут уже в следующем году.