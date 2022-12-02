Корпоративное волонтерство в дендросаду

Памятная посадка новых растений в дендросаду состоялась благодаря активной помощи корпоративных волонтеров. ФОТО: Дмитрий Петропавловский

Многие крупные российские компании давно осознали, что участие сотрудников в программах корпоративной социальной ответственности не только способствует формированию благоприятного климата внутри коллектива, но и содействует повышению репутации компании, привлечению инвестиций и новых клиентов. Некоторые из них в качестве направления для своих программ выбирают экологическую тематику.

В этом плане показателен опыт дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова национального парка «Плещеево озеро».Так, отдельные мероприятия, приуроченные к юбилейным датам 2022 года, в том числе к 125-летию со дня рождения самого Сергея Федоровича, состоялись благодаря активной помощи корпоративных волонтеров.

Открыли эстафету добрых дел коллективы переславских предприятий-участников СОЮЗА «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ - ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ», Переславское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта», участники школьного лесничества «Юный лесник» совместно со специалистами Молодежного центра города- ударно потрудились на субботнике.

А уже в мае сотрудники компании АО «Мосинжпроект» совместно со специалистами дендрологического сада выполнили большой объем работ при подготовке экспозиции полезных и лекарственных растений «Аптекарский огород»: отсыпали землей гряды, пропололи высаженные в прошлом году лекарственные растения, посеяли и посадили более 15 видов травянистых растений, полили растения и отсыпали щепой, которую сами же привезли в подарок саду, установили деревянные опоры для однолетних вьющихся растений, покрасили детали малых форм на детской площадке, пропололи флоксы в этноботанической экспозиции, собрали ветви после обрезки ивы у Краськовского пруда.

Волонтеры совместно со специалистами дендрологического сада выполнили большой объем работ. ФОТО: Дмитрий Петропавловский

Четыре раза только в 2022 году приезжали корпоративные волонтеры ПАО «ГМК «Норильский никель» в дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова. Очень долго пришлось бы перечислять то, что сделано руками этих молодых людей в экспозициях «Аптекарский огород» и «Японский сад». Еще дольше перечислять сколько всего сделано за период дружбы национального парка с ПАО «ГМК «Норильский никель», зародившейся в 2017 году. За это время благодаря их неравнодушию и стремлению помочь сделать парк краше и чище были выполнены большие объемы работ на разных участках.

Первый опыт совместной работы с волонтерами-сотрудниками компании ПАО «Юнипро» в сентябре этого года превратился в настоящий праздник труда - команда из более чем 50 человек взрослых и детей приняла участие в памятной посадке в дендросаду.

Команда волонтеров не просто приехала поработать - они привезли с собой и растения. Благодаря чему коллекцию сада пополнили 29 наименований древесно-кустарниковых таксонов, в том числе гортензия метельчатая - более 10 сортов, спирея японская - более 4 сортов, несколько сортов пузыреплодника. Вместе с кустарниками добровольцы из «Юнипро» высадили 26 наименований травянистых растений, пополнив ими список растений дендросада.

Перед практической работой волонтеры получают своеобразный «ликбез», на котором не только узнают о создании и особенностях пребывания на территории национального парка «Плещеево озеро», истории дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова, но и получают инструкции по технике безопасности во время работ.

После каждого такого ударного дня обязательно остается время для проведения экскурсий, во время которых волонтеры не просто прогуляются по дорожкам дендросада, но и увидят результаты своего труда!

Национальный парк «Плещеево озеро» благодарит за помощь и ждет друзей в новом 2023 году!