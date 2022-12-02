Россельхознадзором проведен профилактический визит земельного участка сельскохозяйственного назначения

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводятся профилактические визиты, в ходе которых контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо дистанционно с использованием видео-конференц-связи. Контролируемое лицо и их представители вправе подать обращение в контрольно (надзорный) орган для проведения профилактического визита.

14.11.2022 по обращению контролируемого лица государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведен профилактический визит в области земельного законодательства в форме профилактической беседы и консультирования с представителями ООО "Агрофирма "Кештома".

В ходе профилактического визита должностным лицом проведено информирование о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования земельного законодательства. Кроме того, в ходе беседы от представителей юридического лица получена информация о нахождении в границах земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Пошехонском районе Ярославской области, принадлежащего на праве собственности, магистрального трубопровода. Согласно критериям отнесения земельных участков к определенной категории риска вышеупомянутый участок соответствует умеренной категории риска.