В Ярославском районе ЯО устранена свалка ТКО по выданному Россельхознадзором предостережению

В мае 2022 года инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе деревни Телищево Ярославского района Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверен земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 16,2 га, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Веста».

На земельном участке выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с захламлением и зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью. На земельном участке было зафиксировано размещение двух свалок ТКО площадью 1620 м2 и 210 м2.

Законодательством установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от заболачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

На вышеуказанном земельном участке усматриваются признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.8 КоАП РФ.

1 июля 2022 года собственнику земельного участка территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

24 ноября 2022 года Управлением получен ответ на предостережение от юридического лица, в котором сообщается, что на земельном участке проведены мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки бытовых и строительных отходов, а также частично проведены работы по рекультивации земельного участка.