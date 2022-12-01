На маршруте №530 «Пошехонье – Ярославль» изменили расписание Фото: Правительство Ярославской области

На межмуниципальном маршруте №530 «Пошехонье – Ярославль (через Данилов)» изменили расписание. Это было сделано для удобства горожан. Теперь рейс автобуса с отправлением в 14:05 перенесен на 35 минут раньше - на 13:30. Новое расписание будет действовать с 5 декабря.

- Это изменение даст возможность пассажирам, пользующихся данным маршрутом, пересесть в деревне Заднево на автобус межмуниципального маршрута № 108 «Пошехонье - Гужово», - отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.