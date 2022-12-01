В Рыбинске после ДТП госпитализировали 69-летнего водителя

Легковушка столкнулась с грузовиком. ФОТО: ГИБДД МУ МВД РОССИИ "Рыбинское".

В Рыбинске сегодня, 1 декабря, примерно в 10 часов около путепровода по улице Максима Горького произошло ДТП.

69-летний мужчина, который был за рулем легковушки «ВАЗ 2107», поворачивал направо, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком «ГАЗ». Удар оказался достаточно сильным, судя по тому, как смят бампер машины.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2107", 69-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка, - сообщили в ГИБДД МУ МВД РОССИИ "Рыбинское".