В Ярославле скоро откроют 20 бесплатных катков. ФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

В Ярославле совсем скоро зальют и откроют 20 бесплатных катков. Об этом сообщили в Управлении по физической культуре и спорту мэрии города. Все желающие смогут покататься на коньках в своем районе.

Публикуем адреса катков, которые горожане вскоре смогут опробовать.

Кировский район:

- улица Победы, дом №15а;

- улица Салтыкова-Щедрина, дом №75.

Красноперекопский район:

- улица 8 марта, дом №14;

- улица Менделеева, дом №25;

- улица Павлова, дом №33;

- улица Калмыковых, Парк «Рабочий сад»;

- улица Лесная, дом №5.

Фрунзенский район:

- улица Щепкина, дом №10;

- проспект Фрунзе, дом №58;

- улица Калинина, дом №35а;

- Московский проспект, дом №133.

Дзержинский район:

- Тутаевское шоссе, дом №62 корпус 3;

- Красноперевальский переулок, дом №4.

Заволжский район:

- улица Алмазная, у дома № 1 корпус 7;

- улица Спартаковская, дом №10;

- проспект Авиаторов, дом №84;

- улица Клубная, дом №19.

Ленинский район:

- улица Щапова, дом №14;

- улица Чкалова, дом №26;

- улица Добрынина, дом №25г.