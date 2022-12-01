В Ярославле скоро откроют 20 бесплатных катков. ФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля
В Ярославле совсем скоро зальют и откроют 20 бесплатных катков. Об этом сообщили в Управлении по физической культуре и спорту мэрии города. Все желающие смогут покататься на коньках в своем районе.
Публикуем адреса катков, которые горожане вскоре смогут опробовать.
Кировский район:
- улица Победы, дом №15а;
- улица Салтыкова-Щедрина, дом №75.
Красноперекопский район:
- улица 8 марта, дом №14;
- улица Менделеева, дом №25;
- улица Павлова, дом №33;
- улица Калмыковых, Парк «Рабочий сад»;
- улица Лесная, дом №5.
Фрунзенский район:
- улица Щепкина, дом №10;
- проспект Фрунзе, дом №58;
- улица Калинина, дом №35а;
- Московский проспект, дом №133.
Дзержинский район:
- Тутаевское шоссе, дом №62 корпус 3;
- Красноперевальский переулок, дом №4.
Заволжский район:
- улица Алмазная, у дома № 1 корпус 7;
- улица Спартаковская, дом №10;
- проспект Авиаторов, дом №84;
- улица Клубная, дом №19.
Ленинский район:
- улица Щапова, дом №14;
- улица Чкалова, дом №26;
- улица Добрынина, дом №25г.