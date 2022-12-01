В Рыбинске бюджетные долги сократились на 275 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске бюджетные долги сократились на 275,5 миллионов рублей. Решение об амнистии долгов перед областью принял губернатор региона Михаил Евраев. Большая часть этих денег была взята взаймы с 2019 по 2021 годы. Теперь высвобожденные средства потратят на благоустройства города.

- Это существенная экономия для бюджета по обслуживанию муниципального долга. Кроме того, мы сможем экономить еще и на процентах по кредитам. В 2023 году только на обслуживании муниципального долга сумма сократится более чем на 25 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры: например, программу ремонта тротуаров или строительство большой детской площадки, или ремонт четырех больших дворов МКД, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.