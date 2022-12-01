Должность председателя КУМИ Ярославля занял Денис Пуговишников

Председателем КУМИ Ярославля назначен Денис Пуговишников Фото: Мэрия Ярославля

Председателем КУМИ Ярославля назначен Денис Пуговишников.

На новую должность он перешел с поста начальника отдела земельных отношений службы управления имуществом СЖД, до этого работал в АО «Газпром газораспределение Ярославль». С 2007 по 2017 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях мэрии и правительства Ярославской области.

У Дениса Пуговишникова два высших образования. В 1998 году окончил Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию по квалификации «Экономист», в 2004 - Международный институт экономики и права по квалификации «Юрист».