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НовостиПолитика1 декабря 2022 12:07

Должность председателя КУМИ Ярославля занял Денис Пуговишников

Последние пять лет он работал в АО «Газпром газораспределение Ярославль» и на Северной железной дороге
Полина Вачнадзе
Председателем КУМИ Ярославля назначен Денис Пуговишников

Председателем КУМИ Ярославля назначен Денис Пуговишников

Фото: Мэрия Ярославля

Председателем КУМИ Ярославля назначен Денис Пуговишников.

На новую должность он перешел с поста начальника отдела земельных отношений службы управления имуществом СЖД, до этого работал в АО «Газпром газораспределение Ярославль». С 2007 по 2017 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях мэрии и правительства Ярославской области.

У Дениса Пуговишникова два высших образования. В 1998 году окончил Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию по квалификации «Экономист», в 2004 - Международный институт экономики и права по квалификации «Юрист».