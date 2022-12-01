Бывшего директора музыкального детского дома назначили заммэра по социально-экономическому развитию Ярославля

Елена Гудкевич назначена заместителем мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Фото: Мэрия Ярославля

Елена Гудкевич назначена заместителем мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития. До этого Елена Владимировна занимала должность директора Детского дома музыкально-художественного воспитания, перед этим на протяжении 15 лет работала в УФАС по Ярославской области.

- В первую очередь необходимо усилить работу по привлечению туристов в наш город, как в столицу Золотого кольца. В ближайшее время проведу первые совещания с подразделениями, которые находятся в моем подчинении. Обязательно подчеркну для себя проблемные места, которые являются самыми острыми на сегодняшний день. И с коллегами приступим к решению этих задач, - сказала Елена Гудкевич.

Новый заместитель мэра имеет два высших образования – по специальности «Филология» и по специальности «Юриспруденция». Оба диплома с отличием. В органах власти Елена Владимировна начала работать с ноября 2007 года.