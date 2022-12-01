«Киловатты в подарок» для клиентов «ТНС энерго Ярославль»

В декабре 2022 года при оплате электроэнергии с учетом рекомендуемого платежа через платежные сервисы Сбербанка у клиентов «ТНС энерго Ярославль» есть возможность получить подарок в виде 300 кВт*ч, которые будут начислены на лицевые счета победителей.

Дополнительные 50 кВт*ч начисляются каждому победителю, в случае его подключения к сервису «Электронная квитанция».

Обязательным условием участия являются:

- отсутствие задолженности перед «ТНС энерго Ярославль» на 1 января 2023 года,

- оплата суммы счета с учетом рекомендуемого платежа через «Сбербанк» (ПАО).

Зачисление производится на лицевой счет победителей суммы в размере стоимости 300 кВт*ч, 50кВт*ч соответственно, определенной с применением тарифа, действующего в отношении лицевого счета потребителя.

Сроки действия предложения «Киловатты в подарок»: до 31 декабря 2022 года.

Результаты будут подведены 12 января путем случайного выбора 50 лицевых счетов, выполнивших все условия.

Со всеми способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на сайте и в центрах обслуживания «ТНС энерго Ярославль» (ПАО).