Число авиарейсов из Ярославля в Санкт-Петербург увеличили до трех в неделю

С 1 декабря число авиарейсов из Ярославля в Санкт-Петербург увеличено до трех в неделю Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 декабря число авиарейсов из Ярославля в Санкт-Петербург увеличено до трех в неделю. Самолеты из столицы Золотого кольца России в Северную столицу будут летать по понедельникам в 19:50, четвергам в 19:15 и субботам в 12:35.

Авиаперевозчик остается прежний – компания «Икар», входящая в состав «Nordwind». Вместимость самолета – 110 пассажиров, время в пути – 1,5 часа.

- В планах – запуск ежедневных рейсов. Направление востребовано, а в новогодние праздники спрос растет еще больше. Для развития маршрутной сети ведем переговоры с другими городами-миллионниками, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Перспективными направлениями глава региона назвал Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Уфу.