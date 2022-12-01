Российский банк выделил кредит ГК ФСК на приобретение участка для ИЖС в Подмосковье

Размер участка составляет 45,76 га, он расположен в 21 км от МКАД по Варшавскому шоссе в поселке Кузнечики городского округа Подольск Московской области.

В 7 км от приобретенного участка находится станция Подольск МЦД. В пешей доступности – остановка общественного транспорта до станции. Локация располагает развитой инфраструктурой – будущим жителям доступны детские сады, школы, медучреждения, супермаркеты и аптеки.

– Индивидуальное жилищное строительство – динамично развивающаяся отрасль в портфеле проектов ВТБ. Для граждан это возможность повысить комфорт, жить ближе к природе, иметь доступ к современной инфраструктуре. Для ВТБ это первая сделка по финансированию приобретения земельного участка партнером из крупного бизнеса. Отмечу, что мы готовы предоставлять средства не только на покупку земельного участка, но и обеспечить проектное финансирование на его будущую застройку. Уверен, что экспертиза ВТБ в этой отрасли позволит вывести отрасль индивидуального строительства на более качественный уровень, – сказал вице-президент банка ВТБ (ПАО) Роман Антощенков.

– Мы видим, что для многих жителей мегаполисов жизнь загородом в экологически благоприятных районах становится приоритетом, поэтому рады, что в партнерстве с ВТБ сможем помочь клиентам реализовать их мечту. На участке в Кузнечиках мы планируем новый проект комфорт-класса, который будет включать таунхаусы и малоэтажные корпуса, а также детский сад и школу. Участок обладает хорошей транспортной доступностью, находится недалеко от станции МЦД, кроме того он окружен уже имеющейся в поселке и Подольске инфраструктурой, – прокомментировал генеральный директор «ФСК Family» Максим Белов.