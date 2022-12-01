Правительство Ярославской области отказалось от новогодних корпоративов

1 декабря в регионе начал работать проект «Ярзима» Фото: Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области, а также подведомственные ему организации приняли решение отказаться от новогодних корпоративов. Не будет в регионе и массовых гуляний. Но дети без праздника не останутся.

Сегодня, 1 декабря, в регионе начал работать проект «Ярзима», в первую очередь, направленный на семейный отдых.

На Советской площади в Ярославле откроется каток. Здесь будут проходить не только массовые катания, но и спортивные турниры.

- «Ярзима» охватит весь регион и включит в себя культурные, спортивные, гастрономические мероприятия. Коньки, санки, рождественские ярмарки, экскурсии, программы наших музеев, театров, ДК – эти простые радости согреют жителей и гостей Ярославского края, и каждый сможет найти развлечение по душе, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Особое внимание в этом году будет уделено детям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Их пригласят на новогодние елки и ледовое шоу.