Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт1 декабря 2022 6:35

В Демино Ярославской области готовят биатлонную трассу для этапа Кубка России

Соревнования будут проходить с 10 по 17 января
Полина Вачнадзе
В январе следующего года Рыбинск впервые примет PARI Кубок России пятый этап

В январе следующего года Рыбинск впервые примет PARI Кубок России пятый этап

Фото: Администрация Рыбинска

В Демино приступили к подготовке биатлонной трассы для этапа Кубка России. Как сообщили в администрации города, в январе следующего года Рыбинск впервые примет PARI Кубок России пятый этап. Соревнования будут проходить с 10 по 17 января.

- Лыжные трассы в Демино готовятся сразу под все соревнования, которые планируются в течение зимнего сезона. Разница - в предстартовой подготовке. Пятый этап PARI Кубка России - первые крупные соревнования сезона. Поэтому сейчас им уделяется особое внимание, - сказал директор департамента по физической культуре и спорту Олег Кондратенко.

Для этих лыжных состязаний протяженность круга трассы должна составить 2,5 километра.

Кроме этапа Кубка России, в Демино пройдут Ростех Деминский лыжный марафон, Кубок Анна Богалий - Skimir, всероссийские юниорские соревнования по лыжным гонкам и биатлону.