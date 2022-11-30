В Ярославской области вступил в силу закон о поддержке семей добровольцев

В Ярославской области вступил в силу закон о поддержке семей военнослужащих Фото: Ярославская областная дума

В Ярославской области 29 ноября вступил в силу закон о мерах социальной поддержки семей добровольцев.

К членам их семей относятся:

- супруги, состоящие в законном браке,

- родители, в том числе приемные, усыновители, опекуны, попечители,

- дети, в том числе усыновленные и удочеренные, находящиеся под опекой или попечительством.

На эти категории граждан распространяются следующие меры соцподдержки:

- освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях,

- предоставление одноразового горячего питания в школах,

- обеспечение набором продуктов детей, обучающихся по состоянию здоровья на дому,

- помощь в газификации жилых помещений,

- оказание бесплатно услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме инвалидам и пожилым родственникам добровольца.

Социальная поддержка оказывается во время военной службы или на срок действия контракта о прохождении военной службы.

Кроме того 31 октября губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал Указ о единовременной выплате для мобилизованных резервистов и добровольцев, участвующих в военной спецоперации. Для призванных по повестке предусмотрена единовременная выплата в 50 тысяч рублей. Для добровольцев - 100 тысяч.