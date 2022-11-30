В Ярославской области вступил в силу закон о поддержке семей добровольцев

В Ярославской области вступил в силу закон о поддержке семей военнослужащих
Фото: Ярославская областная дума
В Ярославской области 29 ноября вступил в силу закон о мерах социальной поддержки семей добровольцев.
К членам их семей относятся:
- супруги, состоящие в законном браке,
- родители, в том числе приемные, усыновители, опекуны, попечители,
- дети, в том числе усыновленные и удочеренные, находящиеся под опекой или попечительством.
На эти категории граждан распространяются следующие меры соцподдержки:
- освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях,
- предоставление одноразового горячего питания в школах,
- обеспечение набором продуктов детей, обучающихся по состоянию здоровья на дому,
- помощь в газификации жилых помещений,
- оказание бесплатно услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме инвалидам и пожилым родственникам добровольца.
Социальная поддержка оказывается во время военной службы или на срок действия контракта о прохождении военной службы.
Кроме того 31 октября губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал Указ о единовременной выплате для мобилизованных резервистов и добровольцев, участвующих в военной спецоперации. Для призванных по повестке предусмотрена единовременная выплата в 50 тысяч рублей. Для добровольцев - 100 тысяч.