100-летняя жительница стала участницей конкурса компьютерной грамотности

Программа «Азбука интернета» запущена в России в 2014 году. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги VIII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2022».

Всего на конкурс в этом году было подано более 5 000 заявок из 78 регионов РФ, допущено к участию 4 558 работ. От жителей средних и малых городов, а также из сельских районов поступило 80% работ.

В этом году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет.

Специальную номинацию учредили партнеры конкурса. Поощрительный приз от Российской Ассоциации электронных коммуникаций получила Елена Эрстед, преподаватель из Санкт-Петербурга, которая благодаря интернету реализовала свою общественную инициативу — онлайн - занятия для детей с ограниченными возможностями.

Добавим, что ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России, сообщает пресс-служба оператора. За восемь лет, с 2015 года, участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призерами конкурса.