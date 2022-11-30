Ярославские спасатели вытащили из полыньи тонущую собаку

В Ярославле спасли собаку, угодившую в полынью. ФОТО: группа "МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля" ВКонтакте

Спасатели Центра гражданской защиты Ярославля буквально в последние минуты вытащили из Волги тонущую собаку. ЧП произошло в районе Толгского монастыря. Хозяйка животного находилась рядом, на берегу, но самостоятельно отправиться на помощь своему подопечному не рискнула. И правильно сделала.

- К моменту прибытия спасателей собака уже еле держалась на поверхности. Она сильно замерзла, ведь температура воды сейчас едва выше +3 градусов, - рассказали в ЦГС.

Один из спасателей надел костюм "Самоспас", держащий человека поверхности воды, обвязался веревкой и осторожно пополз к полынье. Пес не оказывал сопротивления, настолько был изможден. Ухватив собаку за ошейник, спасатель вытащил ее из воды - вместе их транспортировали на берег, подтягивая за веревку. Хозяйка поблагодарила сотрудников Центра за помощь и побежала отогревать своего любимца.