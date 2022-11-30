В «Ярэнерго» состоялась Стратегическая сессия на тему «Концепции нулевого травматизма»

На сессии обсуждали, что концепция производственной безопасности объединяет в себе безопасность, гигиену труда и благополучие на работе. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» прошла Стратегическая сессия по реализации Концепции нулевого травматизма. В ней приняли участие Дмитрий Рыбников, заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ПАО «Россети Центр», руководители филиала всех уровней, начальники районов электрических сетей.

Модератор Стратегической сессии – начальник департамента производственной безопасности и экологической политики ПАО «Россети Центр» Павел Астафьев – напомнил участникам основные принципы концепции, провел тренинги и мастер-классы. Разбившись на группы, собравшиеся решали кейсы, моделирующие существующие ситуации. Итогом практической работы стал ряд предложений по формированию ответственной позиции персонала.

Концепция производственной безопасности объединяет в себе безопасность, гигиену труда и благополучие на работе. Согласно ей, залогом профилактики несчастных случаев является атмосфера доверия между руководством и персоналом при обсуждении производственных вопросов и личная нетерпимость сотрудников к нарушению правил охраны труда. Особое значение при внедрении Концепции придается позиции лидера.

– Каждому из нас необходимо придерживаться принципов безопасной организации труда и быть примером для производственного персонала. На Стратегической сессии мы получили практические инструменты для мотивации сотрудников, которые будем применять на местах, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.