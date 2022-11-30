В Ярославской области задержана женщина-курьер с 7 килограммами наркотика

В автомобиле оперативники обнаружили 14 свертков с веществом. Фото: УМВД по Ярославской области

На трассе М8 в Ярославском районе сотрудники полиции остановили "Рено", которым управляла 38-летняя женщина. В автомобиле оперативники обнаружили 14 свертков с веществом.

- По заключению эксперта, в свертках находилось вещество, содержащее в своем составе синтетическое наркотическое средство "мефедрон" общей массой около 6 килограммов 950 граммов, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, наркотик должны были перевезти из Ярославской области в Ханты-Мансийский автономный округ, а затем сбыть при помощи "закладок".

Возбуждено уголовное дело. Женщина-курьер заключена под стражу.