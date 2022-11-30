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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 12:02

Ярославец выкинул с балкона подругу своей сожительницы

Женщина выжила и простила своего обидчика
Полина Вачнадзе
36-летнего жителя Ярославля признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью

36-летнего жителя Ярославля признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летнего жителя Ярославля признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Под горячую руку мужчины попалась подруга его сожительницы.

В апреле этого года в гости к паре пришла 53-летняя ярославна. Троица выпивала несколько дней, а потом в компании произошел конфликт.

- Обвиняемый, решив выгнать подругу, взял ее на руки, вынес на балкон и скинул вниз со второго этажа. Женщина получила закрытую травму позвоночника, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело, которое расследовали в региональном СКР. Злоумышленник свою вину признал, в содеянном раскаялся. Да и потерпевшая к мужчине претензий особых не имела и попросила суд оставить обидчика на свободе.

Однако суд оказался не так жалостлив. Ярославцу дали пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.