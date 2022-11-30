Помощь детям и борьба с буллингом – какие проекты смогут получить гранты

В середине декабря в Москве наградят лучших в конкурсе социальных проектов в сфере детства Фото: Евгения ГУСЕВА

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили финалистов Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам», сообщает пресс-служба сотового оператора. В этом году на конкурс поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. После полуфинала, авторы 31 проекта стали участниками трехмесячного бизнес-курса в «Преинкубаторе», а до финала дошли 9 проектов в номинации «Масштабный проект» и 3 проекта – в номинации «Локальный проект».

14 декабря, на очной защите в Москве, авторы лучших инициатив в категории «Масштабный проект» получат гранты до 1,5 млн рублей, а все финалисты – возможность учиться и развивать свои бизнес-компетенции и стартапы в «Инкубаторе» фонда. Членами жюри выступят топ-менеджеры компаний, ставших партнерами фонда, включая Tele2. В детское жюри войдут судьи в возрасте от 9 до 14 лет, которые помогут точнее оценить потенциальный эффект инициатив.